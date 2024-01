Odborníčka: Rozpočítanie nákladov na teplo musí mať isté náležitosti

Bratislava 4. januára (TASR) - Rozpočítanie nákladov na dodané teplo na vykurovanie za zúčtovacie obdobie jedného kalendárneho roka pre bytové domy musí obsahovať niekoľko náležitostí. Upozornila na to vedúca oddelenia rozpočítavania spoločnosti Enbra Jana Majeríková Bullová. V prvom rade sú to podľa nej údaje o objekte, náklady na dodávku energií či výmeru bytových aj nebytových priestorov.



Spresnila, že celkový náklad sa následne rozdeľuje na dve zložky. Základná zložka udáva percento z celkových nákladov objektu na vykurovanie, ktorá sa rozdeľuje medzi jednotlivé byty podľa ich podlahovej plochy a prípadne spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch. Spotrebná zložka je zostávajúce percento z celkových nákladov na vykurovanie, ktoré sa rozdeľuje medzi jednotlivých vlastníkov podľa nameraných údajov z meračov tepla.



Priblížila, že pri budovách s inštalovanými pomerovými rozdeľovačmi tepla alebo určenými meradlami je odporúčaný pomer základnej a spotrebnej zložky 60 % ku 40 %. "Vlastníci sa môžu dohodnúť na inom pomere, my však odporúčame, aby základná zložka bola minimálne 60 %. Správna voľba pomeru zložiek je totiž kľúčovým parametrom pre čo najspravodlivejšie rozúčtovanie nákladov tepla," zdôraznila Majeríková Bullová. Užívatelia bytov by si podľa nej mali vo svojom vyúčtovaní skontrolovať hlavne spotrebu na pomerových rozdeľovačoch alebo určených meradlách tepla, keďže tieto údaje vstupujú do prerozdelenia nákladov.



Podotkla, že povinnosťou vlastníkov bytov pri vizuálnych odpočtoch spotreby vody a tepla je v stanovenom termíne sprístupniť byt, prípadne nebytový priestor, a umožniť povereným osobám prístup k pomerovým rozdeľovačom alebo určeným meradlám vody a tepla. "Správcovské spoločnosti musia byť plne súčinné so spoločnosťami vykonávajúcimi odpočet," pripomenula Majeríková Bullová. V prípade, že vlastník neumožní prístup k meračom, a teda nebude k dispozícii odpočet pomerových rozdeľovačov alebo určených meradiel tepla a vody, jeho spotreba sa podľa nej vypočíta náhradným spôsobom podľa platnej vyhlášky číslo 503 z roku 2022.



Napriek tomu, že povinnosť diaľkových odpočtov pre vodomery, pomerové rozdeľovače a merače tepla začne na Slovensku platiť až od roku 2027, už dnes môžu podľa nej ľudia kontrolovať svoju spotrebu priebežne počas celého roka. A to vďaka moderným technológiám, ktoré monitorujú spotrebu domu či bytu v reálnom čase.