Heger: Rozpočtová politika prispela k tlmeniu recesie

Bratislava 13. novembra (TASR) - Rozpočtová politika pôsobila proticyklicky a prispela k tlmeniu recesie. Na boj s pandémiou rezort financií realizoval rozpočtové opatrenia vo výške 4,6 % hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedol to v piatok na brífingu minister financií SR Eduard Heger (OĽANO) v reakcii na rýchly odhad Štatistického úradu (ŠÚ) SR k HDP v 3. štvrťroku 2020.



Slovensko podľa jeho slov patrí k špičke krajín, ktoré dokážu zvládať pandémiu najlepšie, za SR je to dokonca priemer EÚ. "Z tohto môžme povedať, že Slovensko je, vzhľadom na opatrenia, ktoré robíme, v súzvuku s tým, že SR je malá otvorená ekonomika závislá na ďalších krajinách, je na tom po treťom kvartáli veľmi dobre," povedal Heger.



Zdôraznil, že v boji s pandémiou Ministerstvo financií (MF) SR k dnešnému dňu realizovalo rozpočtové a iné opatrenia v prospech rôznych dotknutých subjektov (fyzických osôb, právnických osôb, miest a obcí) v súhrnnej výške 4,117 miliardy eur, čo predstavuje 4,6 % HDP. Ide podľa neho o bezprecedentný fiškálny stimul v dejinách samostatnej Slovenskej republiky.



Heger zároveň upozornil, že miera nezamestnanosti sa od augusta nezhoršuje, pričom koronakríza spôsobila v 2. štvrťroku 2020 dvojnásobný prepad ekonomiky oproti kríze v roku 2009. "Je to priamy dôsledok opatrení proti prepúšťaniu ľudí z práce, osobitne tzv. kurzarbeitu, ktorý sme veľmi rýchlo zaviedli, ale aj pandemickým OČR a pandemickým PN. Tieto opatrenia sa podarilo našej novej vláde zaviesť do praxe v extrémne krátkom čase," zdôraznil Heger.



Vláda si podľa Hegera uvedomuje, že druhá vlna pandémie "je pomerne silná". Zavedené opatrenia podľa jeho slov fungujú. "Myslím si, že sme sa však dostali do podstatne lepšej východiskovej polohy a budeme mať do nasledujúcich dní podstatne lepšiu pozíciu," dodal Heger a tým, že aj priemysel očakáva v najbližšom období pomerne pozitívny vývoj.



Súčasťou príbehu boja s pandémiou je aj mierny pokles spotreby domácností. Prepočty Národnej banky Slovenska podľa neho ukázali, že v druhom štvrťroku tohto roka bol najnižší spomedzi členských štátov EÚ. "Ohlásenie účinnej vakcíny proti COVID-19 je dobrou správou pre svet. Verím, že sme už blízko konca tejto ťažkej doby. Ľudstvo sa mnohému naučilo a do jeho poznania prispelo aj Slovensko plošným testovaním občanov, ktoré má silnú medzinárodnú odozvu. Očakávam, že ekonomika čoskoro vyštartuje ostro hore. My jej k tomu dopomôžeme napríklad plánom obnovy, na ktorom intenzívne pracujeme," uzavrel minister Heger.



ŠÚ SR v piatok informoval, že HDP Slovenska v 3. štvrťroku 2020 medziročne klesol v stálych cenách o 2,4 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne znížil o 2,2 % a oproti druhému štvrťroku 2020 sa zvýšil o 11,7 %.