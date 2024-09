Rozpočtová rada budúci rok očakáva spomalenie rastu ekonomiky na 2 %

Bratislava 24. septembra (TASR) - Slovenská ekonomika by mala v tomto roku vzrásť o 2,2 %. Budúci rok sa jej rast v dôsledku výraznej konsolidácie verejných financií spomalí na 2 %. Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v aktualizovanej makroekonomickej prognóze, ktorú zverejnila v utorok. V obidvoch rokoch odhaduje mierne nižší rast ekonomiky ako Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré zverejnilo svoju prognózu minulý týždeň.



Najdôležitejšími faktormi, ktoré ovplyvňujú aktuálnu prognózu, sú podľa RRZ plánovaná konsolidácia, čerpanie prostriedkov z plánu obnovy a kondícia zahraničných obchodných partnerov SR. Ťahúňom tohtoročného rastu na úrovni 2,2 % je silnejúci dopyt zo strany domácností aj vlády, pričom spotreba domácností môže v závere roka ešte výraznejšie akcelerovať v dôsledku ohlásených daňových zmien (efekt "predzásobenia" za nižšiu DPH)," priblížila rada. Na druhej strane, výkon slovenskej ekonomiky spomaľuje omeškávanie v plnení plánu obnovy a stagnácia priemyslu zahraničných obchodných partnerov.



Rozpočtová rada očakáva, že rok 2025 sa bude niesť v znamení potrebného ozdravovania verejných financií. "Snaha medziročne znížiť celkový deficit o 0,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) najmä prostredníctvom zvýšenia DPH bude znamenať dočasné výraznejšie ochladenie domácej spotreby a zavedenie novej dane z finančných transakcií môže viesť ku spomaleniu investícií v súkromnom sektore," upozornila RRZ. Stimuly do ekonomiky budú podľa nej prichádzať najmä z predpokladaného rýchlejšieho čerpania plánu obnovy a v druhej polovici roka aj zo strany exportu.



"V prostredí zahraničného dopytu, záverečnej fázy čerpania prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti, no najmä vďaka menšiemu objemu konsolidácie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, očakávame v roku 2026 svižnejší rast ekonomiky dosahujúci 2,6 %," avizovala RRZ. V ďalších rokoch sa podľa nej prejaví ukončenie plánu obnovy, na druhej strane vo volebnom roku 2027 budú výpadok európskych zdrojov kompenzovať predvolebné výdavky z verejných financií. Rast by tak mohol dosiahnuť 2,4 %.



Inflácia na Slovensku bude podľa RRZ poháňaná nielen pretrvávajúcim rastom miezd, ktoré tlačia na ceny služieb, ale aj nárastom regulovaných cien plynu a tepla a viacerými konsolidačnými opatreniami v roku 2025. Ide najmä o rast DPH a zavedenie dane z finančných transakcií. "Predpokladáme, že v dôsledku týchto faktorov dosiahne inflácia v roku 2025 tempo 5 %, pričom konsolidácia verejných financií k tomuto nárastu prispeje 1,3 percentuálnym bodom. V neskorších rokoch by inflácia mala rýchlejšie klesať smerom k 2 %," vyčíslila rada.



Minulý týždeň predstavenú prognózu ministerstva financií hodnotí RRZ ako realistickú. "S ohľadom na plánovanú konsolidáciu vnímame v prognóze MF SR v roku 2025 rozpočtové základne a infláciu s rizikom nadhodnotenia a možné negatívne dôsledky konsolidácie na trh práce a ekonomický rast, ako aj riziká čerpania plánu obnovy, ako podhodnotené na celom horizonte prognózy," dodala.