Rozpočtové výdavky Ruska za rok 2023 majú byť vyše 32 biliónov rubľov

Moskva 28. decembra (TASR) - Výdavky ruského rozpočtu by mali za rok 2023 dosiahnuť viac než 32 biliónov rubľov, uviedol tento týždeň ruský minister financií Anton Siluanov. Predpokladaný údaj je o viac než desatinu vyšší, než bolo stanovené v rámci schváleného rozpočtu na tento rok. Informovala o tom agentúra Reuters.



Siluanov uviedol, že rozpočtové výdavky Ruska by za rok 2023 mali dosiahnuť 32,2 bilióna rubľov, čo v prepočte predstavuje 351,45 miliardy USD (317,62 miliardy eur). To je o takmer 11 % alebo 3,1 bilióna rubľov viac, než stanovoval rozpočet na tento rok, na základe ktorého výdavky mali dosiahnuť 29,06 bilióna rubľov.



Pod zvýšenie oproti pôvodne očakávaným rozpočtovým výdavkom sa podpísali najmä vyššie než predpokladané výdavky na zbrojenie. V septembri ministerstvo financií uverejnilo odhady celkových rozpočtových výdavkov v tomto roku na 30,27 bilióna rubľov. Z nich tie v rámci sekcie "národná obrana" dosiahli 6,41 bilióna rubľov alebo 21,2 % z celkového objemu. Siluanov neuviedol, aký bude objem vojenských výdavkov Ruska na základe posledných kalkulácií.



Na budúci rok by sa však mali výdavky v rámci sekcie "národná obrana" zvýšiť na 10,78 bilióna rubľov. To predstavuje 29,4 % z celkovo plánovaných rozpočtových výdavkov v objeme 36,66 bilióna rubľov.



(1 EUR = 1,1065 USD)