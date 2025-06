Rozpočtový deficit Británie bol druhý najvyšší v histórii meraní

Londýn 20. júna (TASR) - Rozpočtový deficit Británie zaznamenal v máji medziročný rast, napriek tomu, že daňové príjmy do štátnej pokladnice vzrástli. Navyše, výsledok je horší aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Na druhej strane, za dva mesiace súčasného rozpočtového roka dosiahol schodok nižšiu úroveň, než predpokladal britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Rozpočtový schodok Británie dosiahol v máji 17,7 miliardy libier (20,72 miliardy eur). To je zhruba o 700 miliónov libier viac než v máji minulého roka, uviedol v piatok britský štatistický úrad ONS. Zverejnený údaj je aj približne o 600 miliónov libier vyšší, než predpokladali analytici. Navyše, je to druhý najvyšší deficit za mesiac máj od začatia zverejňovania príslušných údajov v roku 1993.



Na druhej strane, za dva mesiace od začiatku súčasného rozpočtového roka dosiahol rozpočtový schodok Británie 37,7 miliardy libier. To je výrazne menej než takmer 41-miliardový deficit, s ktorým za dané obdobie počítal OBR. Podľa ekonómov je to pozitívna správa pre britskú ministerku financií Rachel Reevesovú, jej plány v ďalšom období však môže narušiť konflikt na Blízkom východe a rastúce ceny ropy, ako aj obchodné vojny vo svete.



(1 EUR = 0,8541 GBP)