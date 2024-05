Rozpočtový deficit Británie bol v apríli vyšší, než sa očakávalo

Londýn 22. mája (TASR) - Rozpočtový deficit Británie vzrástol v apríli nad 20 miliárd libier, čo je jedna z najvyšších úrovní schodku za daný mesiac v histórii meraní. Výsledok bol o 1,5 miliardy libier horší, než v apríli minulého roka a zároveň vyšší, než predpokladali ekonómovia, ako aj britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). To znamená nepriaznivý vývoj pre premiéra Rishiho Sunaka a ministra financií Jeremyho Hunta, ktorí majú v pláne ďalšie znižovanie daní. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews, ktoré zverejnili stredajšie údaje britského štatistického úradu (ONS).



Rozpočtový deficit Británie dosiahol v apríli, ktorý je prvým mesiacom nového britského fiškálneho roka, 20,5 miliardy libier (23,99 miliardy eur). To je štvrtý najvyšší aprílový deficit od začiatku evidovania príslušných údajov v roku 1993. Na porovnanie, v apríli 2023 predstavoval rozpočtový schodok približne 19 miliárd libier.



Výsledky sú horšie aj oproti odhadom ekonómov oslovených agentúrou Reuters a OBR. Tí počítali so schodkom za mesiac apríl na úrovni 19,3 miliardy libier.



ONS okrem toho revidoval údaje za skončený fiškálny rok 2023/2024 smerom nahor. Pôvodne za minulý rok uvádzal rozpočtový schodok na úrovni 120,7 miliardy libier, teraz ho upravil na 121,4 miliardy libier. To predstavuje 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), zatiaľ čo pôvodný údaj predstavoval 4,4 % HDP. V súčasnom fiškálnom roku však OBR očakáva, že rozpočtový schodok klesne na 87,2 miliardy libier a 3,1 % HDP.



Čo sa týka britského verejného dlhu, v apríli dosiahol 97,9 % HDP. Oproti aprílu 2023 to znamená zvýšenie dlhu o 2,5 percentuálneho bodu.



(1 EUR = 0,8544 GBP)