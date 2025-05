Rozpočtový deficit Británie dosiahol najvyššiu úroveň za štyri roky

Londýn 22. mája (TASR) - Británia vstúpila do nového rozpočtového roka s najvyšším schodkom za posledné štyri roky. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje britského štatistického úradu, ktoré priniesli agentúra Reuters a portál RTTNews.



Rozpočtový deficit Británie dosiahol v apríli, v ktorom sa v krajine začal rozpočtový rok 2025/2026, schodok na úrovni 20,16 miliardy libier (23,87 miliardy eur). Oproti aprílu minulého roka to predstavuje zvýšenie o jednu miliardu libier a zároveň najvyšší deficit za ktorýkoľvek mesiac od apríla 2021. Čo sa týka samotného mesiaca apríl, bol to štvrtý najvyšší aprílový deficit od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993.



Zverejnený výsledok bol okrem toho horší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s poklesom deficitu na 17,9 miliardy libier.



Za skončený obchodný rok 2024/2025 dosiahol rozpočtový deficit Británie 148,3 miliardy libier. Schodok bol tak o 3,7 miliardy libier nižší, než uvádzal posledný odhad z apríla tohto roka, na druhej strane bol vyšší, než odhadoval britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Ten počítal so schodkom na úrovni 137,3 miliardy libier.



(1 EUR = 0,8446 GBP)