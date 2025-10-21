< sekcia Ekonomika
Rozpočtový deficit Británie dosiahol v septembri päťročné maximum
Dôvodom sú zvýšené výdavky štátu, do veľkej miery na obsluhu dlhu.
Autor TASR
Londýn 21. októbra (TASR) - Rozpočtový deficit Británie vzrástol v septembri nad 20 miliárd libier, čo predstavuje päťročné maximum. Navyše, od začiatku súčasného fiškálneho roka zaznamenal schodok najvyššiu úroveň v histórii meraní s výnimkou obdobia pandémie. Dôvodom sú zvýšené výdavky štátu, do veľkej miery na obsluhu dlhu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters a portálu BBC, ktoré zverejnili najnovšie údaje britského štatistického úradu ONS.
Rozpočtový deficit Británie dosiahol v septembri 20,2 miliardy libier (23,24 miliardy eur). V porovnaní so septembrom minulého roka to predstavuje zvýšenie o 1,6 miliardy libier a zároveň najvyšší schodok za mesiac september od roku 2020.
Údaje sú o niečo horšie, než v marci prognózoval britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Ten predpokladal za september rozpočtový deficit na úrovni 20,1 miliardy libier. Na druhej strane je však nižší, než očakávali analytici, ktorí počítali s rastom deficitu na 20,8 miliardy libier.
Za šesť mesiacov od začiatku súčasného fiškálneho roka 2025/2026, ktorý sa začal v apríli, dosiahol rozpočtový deficit Británie 99,8 miliardy libier. To je o 11,5 miliardy libier viac než za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka.
Schodok za toto obdobie bol tak druhý najvyšší od začiatku meraní v roku 1993. Prekonal ho iba pandemický rok 2020. Aj v tomto prípade bol výsledok horší, než očakával OBR, ktorý počítal s deficitom o 7,2 miliardy libier nižším.
(1 EUR = 0,8691 GBP)
