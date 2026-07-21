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Rozpočtový deficit Británie klesol v júni približne o tretinu
K poklesu prispel vyšší výber daní a pokles nákladov na obsluhu dlhu. Tieto náklady klesli v júni medziročne o 31 % na 11,8 miliardy libier.
Autor TASR
Londýn 21. júla (TASR) - Rozpočtový schodok Británie zaznamenal v júni medziročný pokles približne o tretinu, k čomu prispeli vyššie príjmy z daní a nižšie náklady na obsluhu dlhu. Napriek tomu je jedným z najvyšších za posledných 30 rokov, čo predstavuje nemalú výzvu pre nového britského premiéra Andyho Burnhama. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje britského štatistického úradu.
Rozpočtový deficit Británie dosiahol v júni 16 miliárd libier (18,85 miliardy eur). To je zhruba o 33 % menej než v júni minulého roka a menej aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí oslovení agentúrou Reuters počítali so schodkom na úrovni 18 miliárd libier a analytici, ktorých oslovil tradingeconomics, predpokladali ešte vyšší deficit, a to na úrovni 19,8 miliardy libier.
K poklesu prispel vyšší výber daní a pokles nákladov na obsluhu dlhu. Tieto náklady klesli v júni medziročne o 31 % na 11,8 miliardy libier, zostali však štvrté najvyššie za mesiac jún v histórii meraní.
Aj júnový rozpočtový deficit, napriek výraznému poklesu, patrí k jedným z najvyšších za viac než tri desaťročia. Celkovo je to siedmy najvyšší schodok štátneho rozpočtu za mesiac jún od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993.
(1 EUR = 0,84888 GBP)
Rozpočtový deficit Británie dosiahol v júni 16 miliárd libier (18,85 miliardy eur). To je zhruba o 33 % menej než v júni minulého roka a menej aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí oslovení agentúrou Reuters počítali so schodkom na úrovni 18 miliárd libier a analytici, ktorých oslovil tradingeconomics, predpokladali ešte vyšší deficit, a to na úrovni 19,8 miliardy libier.
K poklesu prispel vyšší výber daní a pokles nákladov na obsluhu dlhu. Tieto náklady klesli v júni medziročne o 31 % na 11,8 miliardy libier, zostali však štvrté najvyššie za mesiac jún v histórii meraní.
Aj júnový rozpočtový deficit, napriek výraznému poklesu, patrí k jedným z najvyšších za viac než tri desaťročia. Celkovo je to siedmy najvyšší schodok štátneho rozpočtu za mesiac jún od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993.
(1 EUR = 0,84888 GBP)