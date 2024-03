Rozpočtový deficit Británie sa znížil, zaostal však za očakávaniami

Londýn 21. marca (TASR) - Británia zaznamenala minulý mesiac výrazné zníženie rozpočtového schodku, napriek tomu boli výsledky slabšie, než sa očakávalo. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil údaje britského štatistického úradu ONS.



Rozpočtový schodok Británie dosiahol vo februári 8,4 miliardy libier (9,83 miliardy eur). Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to znamená pokles o 3,4 miliardy libier. Napriek výraznému poklesu však údaje zaostali za očakávaniami analytikov o takmer 2,5 miliardy libier. Analytici predpokladali, že rozpočtový deficit klesne až na 5,95 miliardy libier.



Od začiatku fiškálneho roka 2023/2024, ktorý trvá do konca marca, dosiahol rozpočtový schodok Británie 106,8 miliardy libier. V medziročnom porovnaní sa tak znížil o 4,6 miliardy libier.



Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) predpokladá, že za celý fiškálny rok zaznamená Británia deficit štátneho rozpočtu na úrovni zhruba 114 miliárd libier. Ako však povedala ekonómka z Capital Economics Ruth Gregoryová, ak sa má odhad OBR naplniť, musela by Británia v marci, poslednom mesiaci fiškálneho roka, zaznamenať schodok iba 7,2 miliardy libier. To je podľa nej dosť nepravdepodobné. Napriek tomu ekonómovia predpokladajú, že ani nepriaznivé údaje v oblasti rozpočtového schodku britskému ministrovi financií nezabránia prísť s ďalším znížením daní.



Čo sa týka britského verejného dlhu bez bánk, ku koncu februára dosiahol takmer 2,66 bilióna libier. To znamená 97,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je zhruba o 2,3 percentuálneho bodu viac než ku koncu februára minulého roka.



(1 EUR = 0,85438 GBP)