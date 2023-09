Rozpočtový deficit Británie v auguste prudko vzrástol

Londýn 21. septembra (TASR) - Británia zaznamenala v auguste prudké zvýšenie rozpočtového deficitu, pričom schodok bol jeden z najvyšších pre daný mesiac. Informovali o tom portály BBC a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje britského štatistického úradu (ONS).



Rozpočtový deficit Británie dosiahol v auguste 11,6 miliardy libier (13,41 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 3,5 miliardy libier. Navyše, je to štvrtý najvyšší schodok pre mesiac august od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993.



Údaje sú horšie aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali s výrazným zvýšením rozpočtového deficitu, odhadovali však, že dosiahne od 11,1 miliardy do 11,3 miliardy libier.



Výdavky centrálnej vlády vzrástli o 4,3 miliardy libier, zatiaľ čo príjmy sa medziročne zvýšili o 3,1 miliardy libier. Rast výdavkov tak mierne prekonal odhad britského Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR), ktorý počítal s ich zvýšením o 4,2 miliardy libier.



Za päť mesiacov od začiatku súčasného finančného roka (apríl 2023 - marec 2024) dosiahol rozpočtový deficit Británie 69,6 miliardy libier, dodal ONS. To je o 19,3 miliardy libier viac než za päť mesiacov predchádzajúceho finančného roka. Na druhej strane, tento údaj je o 11,4 miliardy libier nižší, než ešte v marci predpovedal OBR.



(1 EUR = 0,8653 GBP)