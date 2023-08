Rozpočtový deficit Británie v júli prudko klesol

Londýn 22. augusta (TASR) - Rozpočtový deficit Británie zaznamenal v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom prudký pokles a zároveň prekonal očakávania trhov. Tie síce počítali s výrazným znížením schodku, rozsah poklesu bol však výraznejší, než sa čakalo. To znamená, že minister financií Jeremy Hunt má určitý priestor na zníženie daní ku koncu roka, čo požadujú poslanci za Konzervatívnu stranu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Britský rozpočtový deficit dosiahol v júli 4,3 miliardy libier (5,03 miliardy eur), zatiaľ čo v mesiaci predtým predstavoval 17,93 miliardy libier. V medziročnom porovnaní však vzrástol, keď v júli 2022 vykázala Británia rozpočtový schodok iba 0,9 miliardy libier.



Je to piaty najvyšší deficit za mesiac júl od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993, na druhej strane je nižší, než sa čakalo. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali schodok v priemere na úrovni 5 miliárd libier.



Za štyri mesiace od začiatku súčasného obchodného roka (začal sa v apríli) dosiahol rozpočtový deficit Británie 56,6 miliardy libier. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená takmer o 14 miliárd libier viac, na druhej strane, je výrazne nižší, než odhadoval britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Ten počítal s deficitom o 11,3 miliardy libier vyšším. Práve jeho prognózy ovplyvňujú výdavkové plány vlády.



(1 EUR = 0,85475 GBP)