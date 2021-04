Rozpočtový deficit Británie v marci aj za rok 2020/21 dosiahol rekord

Londýn 23. apríla (TASR) - Británia zaznamenala svoj najväčší rozpočtový deficit v mierovej histórii za finančný rok 2020/21, ktorá sa skončila 31. marca. Aj marcový schodok dosiahol najväčšiu hodnotu v histórii mesačných štatistík. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené opatrenia. Informoval o tom v piatok štatistický úrad ONS.



Čisté pôžičky verejného sektora, s výnimkou bánk vo verejnom sektore, sa za 12 mesiacov do konca marca 2021 vyšplhali na 303,1 miliardy libier (348,97 miliardy eur), čo predstavuje 14,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), z 246,1 miliardy GBP vo fiškálnom roku 2019/20, uviedol ONS. Dosiahli tak najvyššiu úroveň od začiatku týchto záznamov v marci 1947.



Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť však očakával, že čisté pôžičky sa za uplynulý rok vyšplhajú až na 327,4 miliardy GBP. Londýn tak môže znížiť plánovaný predaj štátnych dlhopisov.



V samotnom marci 2021 sa čisté pôžičky verejného sektora zvýšili medziročne o 21 miliárd GBP na 28 miliárd GBP a dosiahli najvyššiu hodnotu od začiatku mesačných záznamov v roku 1993.



Na konci marca predstavoval čistý dlh britského verejného sektora za celý finančný rok do konca marca 2,142 bilióna GBP, čo je zhruba 97,7 % HDP.



ONS uviedol, že mimoriadne financie na podporu ekonomiky a ľudí počas pandémie v kombinácii so znížením príjmov a poklesom hospodárstva zvýšili čistý dlh verejného sektora v pomere k HDP na úroveň, ktorá bola ostatný raz zaznamenaná začiatkom 60. rokov minulého storočia.



Po zverejnení týchto údajov oznámil Úrad pre správu dlhu, že má v úmysle vydať v súčasnom finančnom roku 2021/22 dlh vo výške 252,6 miliardy GBP, čo je o 43,4 miliardy GBP menej, ako sa predpokladalo pred mesiacom.



Ani zníženie plánovaného nového dlhu nezakryje obrovskú úlohu, ktorá čaká ministra financií Rishiho Sunaka pri ozdravení britských verejných financií po pandémii.



Sunak vo svojom návrhu rozpočtu 3. marca oznámil zvýšenie firemných daní, najväčšie od začiatku 90. rokov minulého storočia, aby pomohol zaplatiť účet za podporu podnikov a zamestnancov počas tzv. koronakrízy.



Ekonómovia však tvrdia, že bude potrebné urobiť viac na vybalansovanie verejných financií, keďže stúpa tlak na zvýšenie miezd a verejných služieb po najväčšom prepade ekonomiky za uplynulé tri storočia.



(1 EUR = 0,86855 GBP)