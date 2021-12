Rozpočtový deficit Británie v novembri klesol

Londýn 21. decembra (TASR) - Rozpočtový deficit Británie v novembri 2021 klesol. Napriek tomu bol druhý najvyšší pre tento mesiac od začiatku zverejňovania mesačných údajov v roku 1993. Informoval o tom v utorok Úrad pre národnú štatistiku (ONS).



Podľa ONS rozpočtový deficit Spojeného kráľovstva v novembri 2021 klesol na 17,4 miliardy libier (20,42 miliardy eur) z vlaňajších 22,2 miliardy GBP. To však bola jeho druhá najvyššia novembrová hodnota od roku 1993 a zároveň viac ako 16 miliárd GBP, ktoré očakávali ekonómovia.



Od začiatku finančného roka 2021/22, teda od apríla do konca novembra 2021, sa schodok v rozpočte znížil na 136 miliárd GBP. To je takmer o polovicu, presnejšie o 115,8 miliardy GBP, menej ako v rovnakom období vlani, ale stále je to takmer trojnásobok úrovne z obdobia apríla-november 2019.



Ku koncu novembra dosiahol čistý dlh verejného sektora bez bánk 2,318 bilióna GBP, čo predstavuje približne 96,1 % hrubého domáceho produktu. To bol to najvyšší pomer od marca 1963.



(1 EUR = 0,85205 GBP)