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Rozpočtový deficit Británie v októbri vzrástol
Spolu s októbrom dosiahol rozpočtový schodok Británie za sedem mesiacov fiškálneho roka 72,9 miliardy eur.
Autor TASR
Londýn 20. novembra (TASR) - Rozpočtový deficit Británie vzrástol v októbri v medziročnom porovnaní o takmer miliardu libier, bol však nižší, než sa očakávalo. Analytici počítali s rastom o takmer dve miliardy libier. Údaje britského štatistického úradu (ONS) zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Britský rozpočtový schodok dosiahol v októbri 17 miliárd libier (20,34 miliardy eur). Oproti októbru minulého roka to znamená zvýšenie zhruba o 800 miliónov libier a tretí najvyšší októbrový deficit od začiatku evidovania príslušných údajov v roku 1993. Na druhej strane, analytici počítali s rastom až na 18 miliárd libier.
Navyše, deficit za predchádzajúce mesiace revidoval ONS smerom nadol. Za obdobie od apríla (začiatok fiškálneho roka v Británii) do konca septembra zredukoval úrad pôvodné údaje o 3,6 miliardy libier, pod čo sa podpísali výraznejší než očakávaný rast ekonomiky a vyššie príjmy z daní.
Spolu s októbrom dosiahol rozpočtový schodok Británie za sedem mesiacov fiškálneho roka 72,9 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho fiškálneho roka to predstavuje pokles o 10 miliárd libier a zároveň nižší schodok, než aký v marcovej prognóze odhadoval britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť OBR.
(1 EUR = 0,83581 GBP)
Britský rozpočtový schodok dosiahol v októbri 17 miliárd libier (20,34 miliardy eur). Oproti októbru minulého roka to znamená zvýšenie zhruba o 800 miliónov libier a tretí najvyšší októbrový deficit od začiatku evidovania príslušných údajov v roku 1993. Na druhej strane, analytici počítali s rastom až na 18 miliárd libier.
Navyše, deficit za predchádzajúce mesiace revidoval ONS smerom nadol. Za obdobie od apríla (začiatok fiškálneho roka v Británii) do konca septembra zredukoval úrad pôvodné údaje o 3,6 miliardy libier, pod čo sa podpísali výraznejší než očakávaný rast ekonomiky a vyššie príjmy z daní.
Spolu s októbrom dosiahol rozpočtový schodok Británie za sedem mesiacov fiškálneho roka 72,9 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho fiškálneho roka to predstavuje pokles o 10 miliárd libier a zároveň nižší schodok, než aký v marcovej prognóze odhadoval britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť OBR.
(1 EUR = 0,83581 GBP)