Rozpočtový deficit Británie vzrástol vo februári na historické maximum

Londýn 21. marca (TASR) - Rozpočtový deficit Británie vzrástol minulý mesiac výraznejšie, než sa predpokladalo, pričom jeho hodnota predstavovala na daný mesiac rekord. Dôvodom sú vysoké výdavky štátu na programy, ktorých cieľom je pomoc firmám a domácnostiam zápasiacim s vysokými cenami energií. Uviedol to v utorok britský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Schodok štátneho rozpočtu dosiahol vo februári 16,7 miliardy libier (19,07 miliardy eur). V porovnaní s februárom minulého roka to predstavuje rast o 9,6 miliardy libier. Hodnota deficitu, ktorá prekonala očakávania analytikov (počítali so schodkom na úrovni 11,4 miliardy libier), je najvyššia pre mesiac február od začatia evidovania príslušných záznamov v roku 1993.



Za celý fiškálny rok, ktorý sa začal v apríli minulého roka, dosiahol rozpočtový deficit v Británii 132,2 miliardy libier. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho fiškálneho roka to znamená rast o 15,5 miliardy libier.



Štatistický úrad zároveň zverejnil údaje o vývoji verejného dlhu. Dlh Británie dosiahol ku koncu februára takmer 2,51 bilióna libier. To predstavuje približne 99,2 % hrubého domáceho produktu.



(1 EUR = 0,8756 GBP)