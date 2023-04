Rozpočtový deficit Británie vzrástol na vyše 139 miliárd libier

Londýn 25. apríla (TASR) - Rozpočtový deficit Británie vzrástol za minulý obchodný rok na viac než 139 miliárd libier, čo predstavuje štvrtý najvyšší ročný schodok v histórii záznamov. Vývoj ovplyvnili vysoké energetické náklady a s tým spojené výdavky na podporu domácností a firiem. Napriek tomu je však rozpočtový schodok Británie nižší, než sa pôvodne očakávalo. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Britský rozpočtový deficit dosiahol za fiškálny rok 2022/2023, ktorý sa skončil v marci, 139,2 miliardy libier (157,35 miliardy eur). To predstavuje 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), uviedol v utorok britský štatistický úrad ONS. Na porovnanie, za fiškálny rok 2021/2022 dosiahol deficit 121,1 miliardy libier (5,2 % HDP). Výsledky za rok 2022/2023 predstavujú štvrtý najvyšší rozpočtový schodok od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1946.



Výsledky sú však lepšie, než ešte pred mesiacom predpokladal britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Ten počítal s rastom schodku až na 152,4 miliardy libier. Ak by sa odhad OBR naplnil, Británia by vykázala rozpočtový deficit na úrovni 6,1 % HDP. V rámci tejto prognózy zverejnil OBR odhad deficitu aj na súčasný fiškálny rok, pričom ho odhaduje na úrovni 5,1 % HDP.



Za samotný marec, posledný mesiac minulého fiškálneho roka, dosiahol deficit 21,53 miliardy libier, o 16,3 miliardy libier vyšší než v marci minulého roka. Zároveň to znamená druhý najvyšší marcový schodok od začatia evidovania mesačných údajov v roku 1993.



Dôvodom rastu deficitu v marci aj za celý fiškálny rok sú vysoké náklady na podporu domácností a firiem, ktoré sa dostali pod tlak po prudkom zvýšení cien energií po útoku Ruska na Ukrajinu. Zatiaľ čo príjmy v marci vzrástli o 2,3 % na 88,8 miliardy libier, výdavky sa zvýšili o 19,9 % na 110,3 miliardy libier. Z toho pomoc domácnostiam a firmám na zmiernenie dôsledkov vysokých cien energií dosiahla zhruba 8 miliárd libier.



(1 EUR = 0,88463 GBP)