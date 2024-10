Rozpočtový deficit Británie vzrástol na najvyššiu úroveň za tri roky

Londýn 22. októbra (TASR) - Rozpočtový schodok Británie vzrástol minulý mesiac nad 16 miliárd libier, čím prekonal odhady Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) a dosiahol najvyššiu úroveň za mesiac september od roku 2021. Uviedol to v utorok britský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Rozpočtový deficit Británie dosiahol v septembri 16,6 miliardy libier (19,92 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa tak zvýšil o 2,1 miliardy libier. Schodok je tak najvyšší od septembra 2021 a tretí najvyšší za daný mesiac od začatia evidovania príslušných údajov v januári 1993.



Navyše, zverejnené údaje sú horšie aj v porovnaní s odhadmi OBR, ktorý odhadoval deficit na úrovni 15,1 miliardy libier. Na druhej strane, ekonómovia boli pesimistickejší a počítali so schodkom v hodnote 17,4 miliardy libier.



Pod zvýšenie deficitu sa podpísal najmä výrazný rast nákladov na obsluhu dlhu. V septembri minulého roka predstavovali úroky na vládnom dlhu približne jednu miliardu libier, v septembri tohto roka to bolo už 5,6 miliardy libier. Čiastočne však deficit posunulo nahor aj zvyšovanie platov vo verejnom sektore.



Od začiatku tohto fiškálneho roka, ktorý sa začal v apríli, dosiahol rozpočtový deficit Británie 79,6 miliardy libier. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho fiškálneho roka to predstavuje rast o 1,2 miliardy libier a rovnako ako v prípade samotného septembra tretí najvyšší rozpočtový schodok za dané obdobie od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993.



Aj tu bol výsledok horší, než predpokladal OBR. Ten odhadoval deficit za šesť mesiacov fiškálneho roka 2024/2025 na úrovni 73 miliárd libier.



(1 EUR = 0,83315 GBP)