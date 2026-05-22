Rozpočtový deficit Británie vzrástol na najvyššiu úroveň od pandémie
Autor TASR
Londýn 22. mája (TASR) - Rozpočtový schodok Británie sa v apríli medziročne zvýšil až o štvrtinu a vykázal najvyššiu hodnotu od obdobia pandémie ochorenia COVID-19. Údaje britského štatistického úradu zverejnila agentúra Reuters.
Deficit britského štátneho rozpočtu dosiahol v apríli, keď sa začal nový fiškálny rok Británie, 24,3 miliardy libier (28,11 miliardy eur). V porovnaní s aprílom minulého roka to predstavuje zvýšenie o 25 %. Je to zároveň najvyšší rozpočtový schodok od obdobia pandémie nového koronavírusu a druhý najvyšší za mesiac apríl v histórii meraní.
Schodok výrazne prekonal aj očakávania ekonómov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali s deficitom na úrovni 20,9 miliardy libier.
„Tieto údaje patria k prvým signálom zhoršovania verejných financií, s čím sa v nasledujúcich kvartáloch musí počítať,“ povedala Ruth Gregoryová zo spoločnosti Capital Economics. To zhoršuje možnosti ministerky financií Rachel Reevesovej, od ktorej krokov sa očakáva zlepšenie stavu verejných financií a podpora vlády Keira Starmera, ktorá výrazne klesá. Jej šance na splnenie pôvodných cieľov marí vojna na Blízkom východe, ktorú koncom februára rozpútali Izrael a USA útokom na Irán.
Vojna zhoršila možnosti Británie získať dostatok financií do rozpočtu z daní, navyše, vláde to zvýšilo náklady na pomoc firmám a domácnostiam po prudkom raste cien energií, ako aj náklady na obsluhu dlhu. Reevesová preto vo štvrtok (21. 5.) uviedla, že zvýši daň pre ropné a plynárenské firmy s cieľom čiastočne zafinancovať opatrenia na pomoc podnikom a domácnostiam.
Pred útokom USA a Izraela na Irán sa očakávalo, že rozpočtový schodok Británie dosiahne za súčasný fiškálny rok 2026/2027 približne 3,6 % hrubého domáceho produktu (HDP). To by bol najnižší deficit od začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Gregoryová však teraz predpokladá, že vzhľadom na najnovší vývoj situácie vo svete dosiahne schodok 4,6 % HDP.
(1 EUR = 0,86433 GBP)
