Rozpočtový deficit Británie za júl výrazne prekonal očakávania

Londýn 19. augusta (TASR) - Rozpočtový deficit Británie zaznamenal minulý mesiac takmer 5 miliárd libier a výrazne tak prekonal očakávania. Poukázal na to v piatok britský štatistický úrad. Najnovšie údaje tak predstavujú výzvu pre budúceho britského premiéra, ktorý bude musieť riešiť, ako v tejto situácii poskytnúť ďalšiu podporu obyvateľom zápasiacim s vysokými cenami energií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Britský štatistický úrad ONS oznámil, že rozpočtový schodok Británie dosiahol v júli 4,94 miliardy libier (5,85 miliardy eur). To je výrazne vyšší deficit, než očakávali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters, ako aj britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť.



Ekonómovia počítali s deficitom na úrovni 2,8 miliardy libier a úrad vo svojej ostatnej prognóze z marca odhadoval júlový schodok na úrovni iba 200 miliónov libier. Príjmy z daní sa síce medziročne zvýšili, zároveň však vzrástli aj výdavky štátu, a to najmä na obsluhu dlhu. Na porovnanie, v júli predpandemického roka 2019 zaznamenala Británia rozpočtový prebytok, a to na úrovni zhruba 900 miliónov libier.



Ako povedal ekonóm z KPMG Michal Stelmach, najnovšie údaje signalizujú náročné rozhodovanie akéhokoľvek budúceho britského premiéra. "Kríza v oblasti životných nákladov si pravdepodobne vyžiada ďalšiu podporu pre domácnosti, na druhej strane, zhoršovanie situácie v britskej ekonomike bude zvyšovať tlak na príjmy do štátneho rozpočtu, čo šance na splnenie fiškálnych cieľov ešte viac znižuje," povedal.



Za prvé štyri mesiace rozpočtového roka 2022/2023, ktorý sa začal v apríli, dosiahol rozpočtový deficit Británie 55 miliárd libier. To je o 12,1 miliardy libier menej než za obdobie apríl - júl minulého roka, na druhej strane o 32,6 miliardy libier viac, než za rovnaké obdobie predpandemického roka 2019. Schodok bol zároveň zhruba o 3 miliardy libier vyšší, než v marci predpokladal Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť.



(1 EUR = 0,84391 GBP)