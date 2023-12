Rozpočtový deficit Británie za tento fiškálny rok sa blíži k rekordu

Londýn 21. decembra (TASR) - Rozpočtový deficit Británie zaznamenal v novembri medziročný pokles, za osem mesiacov súčasného fiškálneho roka však vzrástol na druhú najvyššiu úroveň v histórii meraní. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje britského štatistického úradu.



Rozpočtový schodok Británie dosiahol v novembri 14,33 miliardy libier (16,56 miliardy eur), čo v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka predstavuje pokles približne o 900 miliónov libier. Na druhej strane, deficit prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali so schodkom na úrovni 13,1 miliardy libier. Okrem toho je to štvrtý najvyšší deficit za mesiac november od začiatku evidovania príslušných údajov v roku 1993.



Navyše od apríla, keď sa v Británii začal fiškálny rok 2023/2024, dosiahol rozpočtový schodok 116,4 miliardy libier. To je o 24,4 miliardy libier viac než v rovnakom období fiškálneho roka 2022/2023 a druhý najvyšší schodok za dané obdobie od začiatku meraní.



Verejný dlh Británie dosiahol ku koncu novembra 2,67 bilióna libier. To predstavuje 97,5 % hrubého domáceho produktu (HDP).



(1 EUR = 0,86555 GBP)