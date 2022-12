Rozpočtový deficit Británie zaznamenal v novembri najhoršie údaje

Londýn 21. decembra (TASR) - Rozpočtový deficit Británie vzrástol v novembri na viac než 22 miliárd libier. To je najvyšší schodok rozpočtu za tento mesiac v histórii meraní. Uviedol to v stredu britský štatistický úrad ONS, podľa ktorého sú za nepriaznivým vývojom najmä vysoké náklady na pomoc pri zmierňovaní energetickej krízy. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálov RTTNews a tradingeconomics.



Štatistický úrad oznámil, že britský rozpočtový deficit dosiahol v novembri 22,017 miliardy libier (25,15 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tak zvýšil o 13,9 miliardy libier. Novembrová hodnota deficitu je zároveň najvyššia od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993.



Výsledky vysoko prekonali aj očakávania ekonómov. Tí počítali s rozpočtovým schodkom na úrovni zhruba 13 miliárd libier.



Celkové výdavky štátu dosiahli zhruba 98,9 miliardy libier, čo medziročne znamená rast o 13,5 miliardy libier. Okrem výdavkov na pomoc firmám a domácnostiam sa výrazne zvýšili výdavky na obsluhu dlhu. Vzrástli o 2,4 miliardy na 7,3 miliardy libier, čo je najvyššia hodnota za mesiac november od evidovania týchto údajov v apríli 1997.



Celkové príjmy dosiahli približne 76,9 miliardy libier, z nich príjmy z daní predstavovali 51,6 miliardy libier. To je o 2,2 miliardy libier viac než v novembri 2021.



(1 EUR = 0,8753 GBP)