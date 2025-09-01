< sekcia Ekonomika
Rozpočtový deficit Česka ku koncu augusta klesol
K medziročnému zlepšeniu salda rozpočtu prispel podľa ministerstva rast príjmov o 5,5 % ťahaný inkasom daní a poistného.
Autor TASR
Praha 1. septembra (TASR) - Deficit štátneho rozpočtu Českej republiky dosiahol v auguste 165,4 miliardy Kč (6,77 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu mesiacu to znamená pokles takmer o tri miliardy a v medziročnom porovnaní približne o 10 miliárd Kč. Informovalo tom v pondelok české ministerstvo financií, ktorého údaje zverejnil server novinky.cz.
Rozpočtové príjmy za osem mesiacov roka dosiahli zhruba 1,34 bilióna Kč. Medziročne sa tak zvýšili o 5,5 %. Výdavky do konca augusta predstavovali 1,505 bilióna Kč a medziročne tak boli vyššie o 4,1 %.
K medziročnému zlepšeniu salda rozpočtu prispel podľa ministerstva rast príjmov o 5,5 % ťahaný inkasom daní a poistného. Celkové výdavky prekročili minuloročnú úroveň o 4,1 % v dôsledku zvýšenia investičných výdavkov takmer o štvrtinu. Po očistení o príjmy a výdavky na projekty z Európskej únie a finančných mechanizmov predstavoval schodok 156,6 miliardy Kč.
Hlavným daňovým príjmom Česka bola tradične daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá do rozpočtu priniesla 265,1 miliardy Kč. Medziročne to bolo o 8,2 % viac. Inkaso spotrebných daní vzrástlo o 4,2 % na 110,2 miliardy Kč.
Hlavnou výdavkovou položkou boli tradične sociálne dávky, ktoré sa medziročne zvýšili o 2 % na 615,2 miliardy Kč. Z toho 488,1 miliardy Kč tvorili výplaty dôchodkov. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu medziročne vzrástli o 13,5 % na 58,6 miliardy Kč.
Tento rok by mala Česká republika hospodáriť s príjmami 2,086 bilióna Kč a výdavkami 2,327 bilióna Kč. Naplánovaný schodok predstavuje 241 miliárd Kč. Minulý rok skončil rozpočet v deficite 271,4 miliardy Kč. Na budúci rok ministerstvo navrhuje schodok rozpočtu 286 miliárd Kč.
(1 EUR = 24,433 CZK)
