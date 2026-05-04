Rozpočtový deficit Česka vyskočil v apríli nad 100 miliárd Kč
Autor TASR
Praha 4. mája (TASR) - Deficit českého štátneho rozpočtu prekonal minulý mesiac 100 miliárd Kč. To znamená prudké zvýšenie v porovnaní s marcom, v závere ktorého dosiahol schodok menej než 28 miliárd Kč. Uviedlo to v pondelok české ministerstvo financií, ktorého údaje zverejnil server novinky.cz.
Podľa ministerstva vykázal štátny rozpočet na konci apríla deficit 106,1 miliardy Kč (4,35 miliardy eur). To je prudké zvýšenie oproti predchádzajúcemu mesiacu, keď na záver marca predstavoval schodok 27,6 miliardy Kč. Apríl zvyčajne prináša prehĺbenie deficitu, navyše, tento rok určitú úlohu zohralo aj to, že 20. marca prestalo vládne výdavky limitovať rozpočtové provizórium.
Výdavky za prvé štyri mesiace roka dosiahli 773,2 miliardy Kč, zatiaľ čo príjmy rozpočtu 667,1 miliardy Kč. Obsluha štátneho dlhu predstavovala na konci apríla pre rozpočet výdavky na úrovni 29 miliárd Kč. Vlani na záver apríla to bolo o jednu miliardu korún menej. Za 1. štvrťrok vzrástol štátny dlh podľa kvartálnej správy ministerstva financií o 42,3 miliardy na takmer 3,72 bilióna Kč.
Za celý rok 2026 by výdavky na obsluhu dlhu mali dosiahnuť 110 miliárd Kč. Vlani to bolo 98,1 miliardy Kč. Schválený rozpočet na tento rok predpokladá, že do konca roka vzrastie štátny dlh na 3,991 bilióna Kč.
(1 EUR = 24,366 CZK)
