Rozpočtový deficit Česka vyskočil v máji o viac než 64 miliárd Kč
Autor TASR
Praha 1. júna (TASR) - Hospodárenie Česka za prvých päť mesiacov skončilo v mínuse 170,2 miliardy Kč (7,01 miliardy eur), pričom v máji vyskočil schodok rozpočtu o 64 miliárd Kč. Koncom apríla predstavoval deficit tesne nad 106 miliárd Kč. Informoval o tom server novinky.cz.
Ku skokovému prehĺbeniu deficitu za ostatné dva mesiace prispelo ukončenie rozpočtového provizória, ktoré obmedzovalo štátne výdavky. V ňom bolo Česko do 20. marca.
„Po skončení obmedzení vyplývajúcich z rozpočtového provizória došlo v apríli a máji pri viacerých výdavkových položkách k obnoveniu medziročnej porovnateľnosti,“ uviedlo k vývoju v štátnej pokladnici ministerstvo financií. Koncom mája minulého roka zaznamenal deficit českého štátneho rozpočtu podobné údaje. Konkrétne to bolo 170,5 miliardy Kč.
Od začiatku tohto roka do konca mája dosiahli rozpočtové príjmy 818,4 miliardy Kč. Medziročne sa tak zvýšili o 5,7 %, keď k rastu prispeli na jednej strane vyšší výber daní a poistného a na druhej vyššie príjmy z Európskej únie. Výdavky za prvých päť mesiacov roka dosiahli 988,6 miliardy Kč. Medziročne tak vzrástli o 4,7 %.
(1 EUR = 24,282 CZK)
