Rozpočtový deficit ČR dosiahol takmer 20 mld. Kč

Praha 1. novembra (TASR) - Český štátny rozpočet dosiahol k 31. októbru tohto roka schodok 19,57 miliardy Kč (767,18 milióna eur). V piatok to uviedlo české ministerstvo financií. To znamená výrazné zhoršenie oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď štátny rozpočet dosiahol prebytok 5,67 miliardy Kč. Je to najhorší výsledok od roku 2015.



Ako uviedol server novinky.cz, ktorý sa odvolal na údaje ministerstva financií, bilancia sa tak medziročne zhoršila o 25,24 miliardy Kč. Na druhej strane, v minulom roku výsledok podporili jednorazové príjmy z Európskej únie. Bez nich by bol štát vtedy v schodku približne 15 miliárd Kč.



Výdavky na sociálne dávky dosiahli za prvých 10 mesiacov tohto roka 500,4 miliardy Kč. Medziročne to predstavuje rast o 37,8 miliardy Kč alebo 8,2 %. Najviac sa pod tento vývoj podpísali dôchodky s rastom o 31,8 miliardy Kč (8,8 %).



Česká vláda počíta tento rok so schodkom vo výške 40 miliárd Kč. S rovnakým deficitom chce hospodáriť aj v budúcom roku a rokoch 2021 a 2022.



(1 EUR = 25,509 CZK)