Rozpočtový deficit Francúzska klesol vlani výraznejšie, než sa čakalo
Autor TASR
Paríž 27. marca (TASR) - Francúzsku sa podarilo znížiť rozpočtový deficit v minulom roku výraznejšie, než aký vykazovali predbežné údaje. K nižšiemu než pôvodne uvádzanému schodku verejných financií prispel fakt, že ekonomika Francúzska sa vyvíjala lepšie, než sa čakalo. Uviedol to v piatok francúzsky štatistický úrad INSEE, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.
Podľa spresnených údajov INSEE zaznamenalo Francúzsko vlani rozpočtový schodok 5,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) oproti deficitu za rok 2024 na úrovni 5,8 % HDP. Predchádzajúci odhad poukazoval na vlaňajší deficit na úrovni 5,4 %.
Štatistici dodali, že výdavky verejného sektora vzrástli o 2,5 %, zatiaľ čo v roku 2024 ich rast dosiahol 4 %. Naopak, príjmy do štátneho rozpočtu zrýchlili tempo rastu na 3,9 % z 3,2 % v roku 2024.
Tento rok chce francúzska vláda znížiť rozpočtový schodok na 5 % HDP. Ak sa jej to podarí, priblíži sa k svojmu cieľu dostať rozpočtový deficit na úroveň požadovanú Európskou úniou, teda na 3 % HDP. Na túto úroveň by sa chcela vláda dostať do roku 2029.
INSEE okrem toho uviedol, že verejný dlh dosiahol v minulom roku 115,6 % HDP. Oproti roku 2024 sa tak zvýšil o tri percentuálne body, bol však nižší, než očakávala vláda. Tá počítala s jeho rastom na 115,9 % HDP.
