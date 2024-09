Rozpočtový deficit Francúzska môže tento rok prekročiť 6 % HDP

Paríž 25. septembra (TASR) - Francúzsko je v ešte horšej finančnej situácii, než sa donedávna predpokladalo. Rozpočtový deficit by mohol v tomto roku prekročiť 6 % hrubého domáceho produktu, vyhlásil v stredu nový minister pre rozpočet Laurent Saint-Martin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Áno, stav našich verejných financií je znepokojujúci," povedal Saint-Martin na pôde parlamentného rozpočtového výboru v Paríži. Za hlavné dôvody označil daňové príjmy, ktoré zaostávajú za očakávaniami, a nadmerné verejné výdavky.



Európska komisia (EK) už vedie voči Francúzsku konanie pre nadmerný rozpočtový deficit. Pravidlá Európskej únie (EÚ) požadujú, aby rozpočtové schodky neprekračoval 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) členských krajín. Francúzsko malo v roku 2023 rozpočtový deficit 5,5 % HDP.



"Do roku 2025 musíme vynaložiť značné úsilie," povedal minister z vlády konzervatívneho premiéra Michela Barniera, ktorá sa ujala funkcie len v pondelok (23. 9.). Za prvoradú prioritu Saint-Martin označil zníženie výdavkov, pričom zdôraznil, že až potom by bolo možné uvažovať o zvyšovaní daní.



Paríž musí do 31. októbra predložiť Komisii plán ozdravenia svojich verejných financií. Bývalý vládny kabinet pôvodne predpokladal rozpočtový deficit na rok 2024 vo výške 5,1 % HDP.