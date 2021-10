Rozpočtový deficit Francúzska sa v období január-august prehĺbil

Paríž 1. októbra (TASR) - Schodok v rozpočte Francúzska, druhej najväčšej ekonomiky eurozóny, sa za prvých osem mesiacov tohto roka zvýšil. Prispel k tomu nárast výdavkov v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Podľa najnovších údajov sa deficit vládneho rozpočtu Francúzska za osem mesiacov do konca augusta 2021 zvýšil na 178,1 miliardy eur zo 165,7 miliardy eur v rovnakom období minulého o roka.



Vládne výdavky v sledovanom období vzrástli o 13 % na 338,2 miliardy eur, zatiaľ čo príjmy sa zvýšili oveľa menej, a to o 7,7 % na 181 miliardy eur.



Aj špeciálne účty štátnej pokladnice, ktoré sledujú bilanciu prílevov a odlevov pri cielených príjmoch a výdavkoch, ako sú napríklad príjmy od lokálnych vlád, vykázali deficit 20,8 miliardy eur. To však bolo menej ako schodok 34,4 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.