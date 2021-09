Paríž 22. septembra (TASR) - Rozpočtový deficit Francúzska tento rok pravdepodobne klesne viac, ako sa očakávalo. A akékoľvek dodatočné daňové príjmy by mali ísť na zníženie verejného dlhu. Uviedla to v stredu nezávislá rada pre rozpočtový dohľad.



Úlohou rady je posúdiť, či sú ekonomické predpoklady, ktoré sú základom pre zostavenie rozpočtu, vierohodné.



Vláda v Paríži vo svojej prognóze počíta s rozpočtovým deficitom vo výške 8,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý by mal v nasledujúcom roku klesnúť na 4,8 % HDP, keď sa ekonomika spamätá z krízy spôsobenej novým koronavírusom a opatrenia na jej podporu sa zrušia.



Rada v stredu skonštatovala, že trh práce sa zotavuje lepšie, ako sa predpokladalo. A v dôsledku mimoriadnych príjmov, ktoré z toho vyplývajú, by mohol byť verejný deficit v roku 2021 nižší, než vláda očakáva, uviedla vo svojom hodnotení k rozpočtovému plánu na rok 2022.



„A (daňový) príjem súvisiaci so mzdami v roku 2022 by mohol byť podhodnotený,“ uvádza sa v správe s tým, že v dôsledku toho nie je možné posúdiť správnosť prognózy deficitu na rok 2022.



Vzhľadom na to, že sa očakáva v tomto roku kulminácia verejného dlhu na úrovni 116 % HDP, rada odporúča, aby sa všetky dodatočné príjmy použili na zníženie dlhu v snahe dostať verejné financie na "udržateľnú cestu".