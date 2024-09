Rozpočtový deficit Izraela vzrástol minulý mesiac nad 8 % HDP

Jeruzalem 9. septembra (TASR) - Rozpočtový deficit Izraela pokračoval v auguste v raste, pričom prekonal hranicu 8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedlo to v pondelok izraelské ministerstvo financií, podľa ktorého sú za výrazným schodkom pokračujúce výdavky na financovanie vojny proti Hamasu. Informovali o tom agentúra Reuters a denník The Times of Israel.



Rozpočtový schodok Izraela dosiahol v auguste 12,1 miliardy šekelov (2,94 miliardy eur), uviedlo ministerstvo financií. To znamená 8,3 % HDP, zatiaľ čo v júli dosiahol rozpočtový deficit 8 % HDP. V júni predstavoval 7,6 % HDP a v máji 7,2 % HDP. Izrael sa tak výrazne vzdialil plánovanému rozpočtovému deficitu za celý rok 2024, ktorý si vláda stanovila na úrovni 6,6 % HDP. Za rok 2023 predstavoval rozpočtový deficit Izraela 4,2 % HDP.



Dôvodom sú vysoké výdavky na vojnu, ktorú Izrael vedie v Pásme Gazy proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas po jeho útoku na Izrael 7. októbra minulého roka. Do dnešných dní dosiahli tieto výdavky približne 97 miliárd šekelov. Ministerstvo financií zároveň uviedlo, že rozpočtový schodok bude z tohto dôvodu rásť aj v septembri, neskôr by sa mal začať zmierňovať.



(1 EUR = 4,116 ILS)