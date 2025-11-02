Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
< sekcia Ekonomika

Rozpočtový deficit Kanady vzrástol za 5 mesiacov o vyše miliardy

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Rozpočtový deficit Kanady zaznamenal v auguste 3,28 miliardy kanadských dolárov (2,02 miliardy eur).

Autor TASR
Ottawa 2. novembra (TASR) - Kanada zaznamenala za prvých päť mesiacov svojho fiškálneho roka rast rozpočtového schodku o viac než miliardu kanadských dolárov. Výrazne sa pod to podpísal vývoj v poslednom sledovanom mesiaci august, v ktorom rozpočtový schodok vzrástol o takmer miliardu dolárov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje kanadského ministerstva financií.

Rozpočtový deficit Kanady zaznamenal v auguste 3,28 miliardy kanadských dolárov (2,02 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom mesiaci minulého roka predstavoval 2,55 miliardy CAD. Príjmy do štátnej pokladnice sa medziročne zvýšili o 6,5 %, na druhej strane, výdavky štátu vzrástli o 9,1 %.

Ešte výraznejší rast schodku zaznamenala Kanada od začiatku fiškálneho roka, ktorý trvá od apríla do konca marca. Dosiahol 11,07 miliardy CAD, zatiaľ čo za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka predstavoval 9,84 miliardy CAD.

Rovnako ako v samotnom auguste sa výdavky zvýšili v omnoho väčšej miere než príjmy. Výdavky kanadskej vlády vzrástli o 4,1 %, zatiaľ čo príjmy iba o 2,5 %.

(1 EUR = 1,6207 CAD)
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne