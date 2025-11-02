< sekcia Ekonomika
Rozpočtový deficit Kanady vzrástol za 5 mesiacov o vyše miliardy
Rozpočtový deficit Kanady zaznamenal v auguste 3,28 miliardy kanadských dolárov (2,02 miliardy eur).
Autor TASR
Ottawa 2. novembra (TASR) - Kanada zaznamenala za prvých päť mesiacov svojho fiškálneho roka rast rozpočtového schodku o viac než miliardu kanadských dolárov. Výrazne sa pod to podpísal vývoj v poslednom sledovanom mesiaci august, v ktorom rozpočtový schodok vzrástol o takmer miliardu dolárov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje kanadského ministerstva financií.
Rozpočtový deficit Kanady zaznamenal v auguste 3,28 miliardy kanadských dolárov (2,02 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom mesiaci minulého roka predstavoval 2,55 miliardy CAD. Príjmy do štátnej pokladnice sa medziročne zvýšili o 6,5 %, na druhej strane, výdavky štátu vzrástli o 9,1 %.
Ešte výraznejší rast schodku zaznamenala Kanada od začiatku fiškálneho roka, ktorý trvá od apríla do konca marca. Dosiahol 11,07 miliardy CAD, zatiaľ čo za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka predstavoval 9,84 miliardy CAD.
Rovnako ako v samotnom auguste sa výdavky zvýšili v omnoho väčšej miere než príjmy. Výdavky kanadskej vlády vzrástli o 4,1 %, zatiaľ čo príjmy iba o 2,5 %.
(1 EUR = 1,6207 CAD)
Rozpočtový deficit Kanady zaznamenal v auguste 3,28 miliardy kanadských dolárov (2,02 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom mesiaci minulého roka predstavoval 2,55 miliardy CAD. Príjmy do štátnej pokladnice sa medziročne zvýšili o 6,5 %, na druhej strane, výdavky štátu vzrástli o 9,1 %.
Ešte výraznejší rast schodku zaznamenala Kanada od začiatku fiškálneho roka, ktorý trvá od apríla do konca marca. Dosiahol 11,07 miliardy CAD, zatiaľ čo za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka predstavoval 9,84 miliardy CAD.
Rovnako ako v samotnom auguste sa výdavky zvýšili v omnoho väčšej miere než príjmy. Výdavky kanadskej vlády vzrástli o 4,1 %, zatiaľ čo príjmy iba o 2,5 %.
(1 EUR = 1,6207 CAD)