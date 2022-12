Rozpočtový deficit Nemecka bude v roku 2023 vyšší, než sa čakalo

Berlín 9. decembra (TASR) - Rozpočtový deficit Nemecka bude na budúci rok omnoho vyšší, než sa pôvodne očakávalo, za čím je rozsiahla pomoc štátu na zmiernenie dôsledkov energetickej krízy. Uviedol to v piatok nemecký týždenník Der Spiegel, ktorý citoval údaje ministerstva financií.



Podľa Der Spiegel, ktorého informácie zverejnila agentúra Reuters, by Nemecko malo v roku 2023 zaznamenať rozpočtový deficit na úrovni 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je viac než dvojnásobok v porovnaní s pôvodne kalkulovaným schodkom. Vláda totiž v tomto roku vyčlenila vysoký objem financií na zmiernenie dôsledkov prudkého rastu cien energií pre firmy a domácnosti.



V roku 2024 by však deficit mal klesnúť na 2 % HDP a v ďalšom roku na 1,5 %. Táto úroveň schodku sa očakáva aj v roku 2026. Umožní to postupné znižovanie pomoci zo strany štátu až jej ukončenie v priebehu roka 2024.