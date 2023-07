Rozpočtový deficit Rakúska by mal byť od roku 2024 nižší ako 3% HDP

Viedeň 2. júla (TASR) - Verejné výdavky v Rakúsku dosiahli počas piatich mesiacov do konca mája približne 44,9 miliardy eur, o 5,9 miliardy eur viac ako príjmy vo výške 38,2 miliardy eur. Oznámil to v nedeľu minister financií Magnus Brunner. Aby sa verejné financie v strednodobom horizonte dostali na cestu udržateľnosti, bude nevyhnutné znížiť rozpočtový deficit o polovicu, uviedol minister vo vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



V záujme podpory Európskej centrálnej banky (ECB) v jej boji proti inflácii sú potrebné udržateľné rozpočty na národnej úrovni, ako aj v rámci celej EÚ, uviedol Brunner. Dodal, že Rakúsko je spolu s Nemeckom jednoznačne proti zmäkčovaniu rozpočtových pravidiel Európskej únie. Cieľom je, aby bol rozpočtový deficit Rakúska od roku 2024 výrazne pod hranicou 3 % hrubého domáceho produktu (HDP), zdôraznil Brunner.



V prvých piatich mesiacoch roku 2023 príjmy a výdavky rástli takmer rovnakým tempom ako v rovnakom období vlaňajška. To ukazuje, že vyššie úrokové platby a úľavy kompenzujú dodatočné príjmy súvisiace s infláciou, oznámilo ďalej ministerstvo. Náklady spolkovej vlády na refinancovanie sa tak zvýšili o 1,5 miliardy eur a výdavky na dôchodky o 1,3 miliardy eur.



Zvýšili sa aj platby v rámci programov na zmiernenie dosahov vysokých cien energií a inflácie. Na druhej strane, platby súvisiace s pandémiou nového koronavírusu v sledovanom období medziročne klesli o 3,6 miliardy eur.