Rozpočtový deficit Ruska sa v januári prudko znížil

Moskva 7. februára (TASR) - Rozpočtový deficit Ruska sa v januári 2024 prudko znížil, keďže jeho príjmy stúpli a výdavky klesli. Oznámilo to v stredu ruské ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa ministerstva schodok v rozpočte v januári klesol na 0,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je päťkrát menej ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2023, keď vykázalo Rusko deficit 1,65 bilióna rubľov alebo 1 % HDP.



Rozpočtové príjmy totiž v januári 2024 vyskočili až o 76,6 % a výdavky klesli o 13,2 %.



Moskva očakáva, že rozpočtové príjmy aj výdavky sa v tomto roku prudko zvýšia. Ministerstvo plánuje podľa svojho rozpočtového plánu minúť v priebehu roka 36,7 bilióna rubľov (402,9 miliardy USD; 375,03 miliardy eur) a príjmy odhaduje na 35,1 bilióna rubľov. V roku 2024 predpovedá deficit na úrovni 0,9 % HDP.



Rusko od svojej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 smeruje čoraz viac zdrojov do armády a obranného priemyslu. Výdavky na obranu a bezpečnosť majú v tomto roku dosiahnuť približne 40 % všetkých rozpočtových výdavkov.



Veľké výdavky na začiatku roka 2023 spôsobili, že mnohí analytici predpovedali Rusku za minulý rok obrovský rozpočtový deficit. Ale vysoké ceny ropy a úspech Ruska, ktorému sa darí vyhýbať snahám Západu výrazne obmedziť jeho príjmy z energií, podporili vlani príjmy Moskvy.



Hlavnými zdrojmi pokrytia rozpočtového deficitu Ruska sú domáce pôžičky a fond národného bohatstva, do ktorého si Moskva ukladá príjmy z energií na horšie časy.



(1 EUR = 1,0743 USD)