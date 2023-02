Rozpočtový deficit Ruska v januári vzrástol na takmer 2 bil. rubľov

Moskva 6. februára (TASR) - Klesajúce príjmy Ruska z predaja ropy a plynu a rast výdavkov zvýšili rozpočtový deficit na začiatku roka na takmer 2 bilióny rubľov. Poukázali na to v pondelok zverejnené predbežné údaje ruského ministerstva financií. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ministerstvo uviedlo, že rozpočtový schodok dosiahol v januári 1,76 bilióna rubľov. V prepočte to predstavuje 23 miliárd eur.



Príjmy z predaja ropy a zemného plynu dosiahli v minulom mesiaci 426 miliárd rubľov. Oproti januáru predchádzajúceho roka tak klesli o 46,4 %. Celkové rozpočtové príjmy zaznamenali pokles o 35,1 %.



Výdavky dosiahli v januári 3,12 bilióna rubľov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2022 to predstavuje rast o 58,7 %.



Rusko je vysoko závislé od príjmov z predaja ropy a plynu. Za minulý rok zarobil predaj týchto surovín Ruskej federácii približne 11,6 bilióna rubľov. Sankcie západných štátov proti Rusku za inváziu na Ukrajinu však príjmy z týchto surovín znížili, navyše Moskve výrazne vzrástli náklady v dôsledku vojny. S cieľom zafinancovať svoje rozpočtové výdavky tak muselo Rusko začať predávať devízové rezervy.