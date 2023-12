Rozpočtový deficit Ruska v novembri oproti októbru klesol

Moskva 11. decembra (TASR) - Ruská federálna vláda zaznamenala na konci novembra 2023 rozpočtový deficit vo výške 878 miliárd rubľov alebo 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). To bolo menej než schodok 1,24 bilióna RUB mesiac predtým. Ukázali to predbežné údaje ministerstva financií. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Ministerstvo uviedlo, že výdavky v novembri v porovnaní s októbrom klesli o 20,8 % na 2,5 bilióna RUB.



Za 11 mesiacov do konca novembra 2023 sa však vládne výdavky zvýšili o 11,7 % na 26,84 bilióna RUB, najmä v dôsledku väčších výdavkov na inváziu na Ukrajinu. Vyššie výdavky sú tiež výsledkom snáh vlády podporiť ekonomickú aktivitu po páde hospodárstva na začiatku vojny, ako aj vyšších úrokových platieb z pôžičiek.



Aj rozpočtové príjmy Ruska v období január-november vzrástli, a to o 4,8 %, keďže zvýšenie daní prinieslo nárast príjmov z neropného a plynárenského priemyslu o 25,6 %.



Ale príjmy z ropy za prvých 11 mesiacov medziročne klesli o 22,8 %. No vďaka tzv. tieňovej flotile tankerov bolo Rusko schopné zmierniť pokles príjmov z predaja ropy. Navyše, oslabenie rubľa zabránilo prudšiemu zníženiu príjmov z predaja energetických surovín.



V decembri by sa podľa odhadov mohli rozpočtové výdavky Ruska zvýšiť medziročne o 11,7 % na 5,74 bilióna rubľov a za celý rok by mohli dosiahnuť 32,58 bilióna RUB.



Výdavky sú v decembri zvyčajne vysoké. Vlani v decembri prekročili 7 biliónov RUB.



Rusko neustále zlepšuje svoj odhad rozpočtového deficitu v tomto roku z približne 2 % HDP na 1 % HDP, keďže jeho príjmy sa zotavili po pomalom štarte v úvode roka. Začiatkom roka 2023 analytici varovali, že deficit Ruska by sa mohol vyšplhať až na 5 až 6 % HDP.