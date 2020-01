Rozpočtový deficit Talianska bol vlani asi nižší, než stanovila vláda

Rím 17. januára (TASR) - Rozpočtový deficit Talianska bol v roku 2019 pravdepodobne na nižšej úrovni než vládou stanovených 2,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedla to v piatok talianska centrálna banka. Ak sa jej odhad potvrdí, bude to najnižší rozpočtový schodok Talianska za vyše desaťročie.



"Predbežné údaje signalizujú mierny pokles rozpočtového deficitu," uviedla centrálna banka v ostatnom štvrťročnom bulletine. V septembri minulého roka talianska vláda stanovila rozpočtový deficit na rok 2019 na úrovni 2,2 % HDP. To je rovnaká úroveň ako v roku 2018 a na tej istej hodnote sa podľa vládneho cieľa má rozpočtový schodok Talianska udržať aj v tomto roku. Taliansky štatistický úrad ISTAT zverejní údaje za minulý rok 2. marca. V prípade, že potvrdí najnovší odhad centrálnej banky, Taliansko zaznamená rozpočtový deficit pod hodnotou 2,2 % HDP prvýkrát od roku 2007.



Na druhej strane, verejný dlh sa podľa talianskej centrálnej banky v minulom roku zvýšil, aj keď podrobnosti nezverejnila. V roku 2018 dosiahol 134,8 % HDP. Je však možné, že sa zmestil do vládneho cieľa, keďže vláda stanovila dlh v roku 2019 na úrovni 135,7 % HDP. V tomto roku by mal mierne klesnúť na 135,2 % HDP.



Čo sa týka vývoja ekonomiky, tá by za rok 2019 mala dosiahnuť 0,2-percentný rast, uviedla v najnovšej prognóze centrálna banka. Potvrdila tak svoj predchádzajúci odhad na tento rok z decembra.



Rovnako potvrdila aj odhady na roky 2020 a 2021. To znamená, že tento rok by talianska ekonomika mala vzrásť o 0,5 % a na budúci o 0,9 %.