Rozpočtový deficit USA klesol v júni zhruba o polovicu

Washington 14. júla (TASR) - Rozpočtový deficit USA dosiahol v júni 89 miliárd USD (88,41 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak klesol zhruba o polovicu. Prispeli k tomu vyššie príjmy do rozpočtu, zatiaľ čo výdavky, ktoré pred rokom zvýšila pandémia nového koronavírusu, zaznamenali výrazný pokles. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje amerického ministerstva financií.



Rozpočtový schodok USA v júni minulého roka predstavoval 174 miliárd USD. Oproti danému obdobiu sa výdavky americkej vlády znížili o 12 % na 550 miliárd USD, najmä vďaka výraznému poklesu výdavkov na pandemickú pomoc pre firmy a domácnosti. Naopak, príjmy do rozpočtu vzrástli približne o 3 % na 461 miliárd USD, čo za mesiac jún predstavuje rekord.



Napriek výraznému poklesu schodku výsledky zaostali za očakávaniami. Ekonómovia počítali s poklesom rozpočtového deficitu až na 76,5 miliardy USD.



Za deväť mesiacov od začiatku súčasného rozpočtového roka USA, ktorý sa začal v októbri, dosiahol deficit štátneho rozpočtu 515 miliárd USD. V porovnaní s rozpočtovým rokom 2020/2021 to znamená rekordný pokles o 77 %. Za obdobie september 2020 až jún 2021 dosiahol rozpočtový schodok USA 2,238 bilióna USD.



(1 EUR = 1,0067 USD)