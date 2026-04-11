Rozpočtový deficit USA v marci stúpol o 2 % na 164 mld. USD
Dôvodom boli nové daňové úľavy pre jednotlivcov a firmy, ktoré výrazne zvýšili objem daňových refundácií.
Autor TASR
Washington 11. apríla (TASR) - Marcový rozpočtový deficit federálnej vlády Spojených štátov v medziročnom porovnaní stúpol o 4 miliardy dolárov alebo o 2 % na 164 miliárd USD (140 miliárd eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Dôvodom boli nové daňové úľavy pre jednotlivcov a firmy, ktoré výrazne zvýšili objem daňových refundácií. Takisto vzrástli výdavky na pomoc farmárom, uviedlo v piatok americké ministerstvo financií.
Mesačné rozpočtové údaje neukázali výrazný nárast výdavkov na vojnu s Iránom. Výdavky na armádu a obranné programy vzrástli počas prvého mesiaca konfliktu len o 2 miliardy USD alebo o 3 % na 65 miliárd dolárov.
Predstaviteľ ministerstva financií uviedol, že mnohé výdavky súvisiace s vojnou, napríklad na doplnenie zásob zbraní, sa prejavia až v nasledujúcich mesiacoch.
Výber colných poplatkov klesol. Dôvodom bolo, že Najvyšší súd USA vo februári zrušil veľkú časť ciel prezidenta Donalda Trumpa.
Príjmy z ciel dosiahli v marci 22,2 miliardy USD po 26,6 miliardy vo februári. Na konci minulého roka sa mesačné colné príjmy pohybovali v pásme 30 až 35 miliárd dolárov. Na porovnanie, v marci 2025 však dosiahli len 8,2 miliardy USD.
Celkové marcové príjmy federálneho rozpočtu predstavovali 385 miliárd dolárov, čo je o 17 miliárd USD alebo 5 % viac než v marci 2025. Výdavky dosiahli 549 miliárd USD, čo je o 21 miliárd USD alebo 4 % viac ako v rovnakom mesiaci pred rokom.
(1 EUR = 1,1711 USD)
Dôvodom boli nové daňové úľavy pre jednotlivcov a firmy, ktoré výrazne zvýšili objem daňových refundácií. Takisto vzrástli výdavky na pomoc farmárom, uviedlo v piatok americké ministerstvo financií.
Mesačné rozpočtové údaje neukázali výrazný nárast výdavkov na vojnu s Iránom. Výdavky na armádu a obranné programy vzrástli počas prvého mesiaca konfliktu len o 2 miliardy USD alebo o 3 % na 65 miliárd dolárov.
Predstaviteľ ministerstva financií uviedol, že mnohé výdavky súvisiace s vojnou, napríklad na doplnenie zásob zbraní, sa prejavia až v nasledujúcich mesiacoch.
Výber colných poplatkov klesol. Dôvodom bolo, že Najvyšší súd USA vo februári zrušil veľkú časť ciel prezidenta Donalda Trumpa.
Príjmy z ciel dosiahli v marci 22,2 miliardy USD po 26,6 miliardy vo februári. Na konci minulého roka sa mesačné colné príjmy pohybovali v pásme 30 až 35 miliárd dolárov. Na porovnanie, v marci 2025 však dosiahli len 8,2 miliardy USD.
Celkové marcové príjmy federálneho rozpočtu predstavovali 385 miliárd dolárov, čo je o 17 miliárd USD alebo 5 % viac než v marci 2025. Výdavky dosiahli 549 miliárd USD, čo je o 21 miliárd USD alebo 4 % viac ako v rovnakom mesiaci pred rokom.
(1 EUR = 1,1711 USD)