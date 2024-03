Rozpočtový deficit USA vo februári prudko vzrástol

Washington 13. marca (TASR) - Rozpočtový deficit Spojených štátov zaznamenal minulý mesiac rast, a to ako v medziročnom, tak v medzimesačnom porovnaní, pričom v druhom prípade sa zvýšil viac než 13-násobne. Uviedlo to v týchto dňoch americké ministerstvo financií, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Rozpočtový schodok USA dosiahol vo februári 296,3 miliardy USD (271,44 miliardy eur), zatiaľ čo v januári predstavoval 21,9 miliardy USD. Vzrástol aj v medziročnom porovnaní, keď vo februári minulého roka predstavoval deficit zhruba 262 miliárd USD. Februárové výsledky boli približne v súlade s odhadmi ekonómov.



Spojené štáty tak vykázali rozpočtový schodok už šiesty mesiac v rade, za čím sú výrazne zvýšené výdavky, a to najmä v sektore obrany. Navyše, vo februári prudko klesli rozpočtové príjmy. Tie sa v porovnaní s januárom znížili o 43,2 % na 271,1 miliardy USD, zatiaľ čo výdavky vzrástli o 13,7 % na 567,4 miliardy USD.



Za prvých päť mesiacov súčasného fiškálneho roka, ktorý sa začal v októbri, dosiahol rozpočtový deficit USA 828 miliárd USD. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka zaznamenali Spojené štáty rozpočtový schodok na úrovni 723 miliárd USD. Rozpočtové príjmy sa síce zvýšili, ich rast bol však iba mierny, zatiaľ čo výdavky rástli omnoho rýchlejšie.



(1 EUR = 1,0916 USD)