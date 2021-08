Rozpočtový deficit USA vzrástol v júli na vyše 300 miliárd dolárov

Washington 12. augusta (TASR) – Rozpočtový deficit Spojených štátov vzrástol v júli na najvyššiu úroveň za daný mesiac v histórii. Dôvodom je pokračujúca vysoká podpora zo strany vlády na zmiernenie dôsledkov pandémie nového koronavírusu a na druhej strane výrazne nižšie príjmy do štátneho rozpočtu v porovnaní s júlom 2020, na ktorý sa presunula splatnosť pre pandémiu odložených daní.



Ministerstvo financií v stredu (11. 8.) uviedlo, že rozpočtový schodok USA dosiahol v júli 302 miliárd USD (257,72 miliardy eur), čo pre mesiac júl predstavuje rekord. Na porovnanie, v júli minulého roka dosiahol deficit 63 miliárd USD.



Výdavky USA predstavovali 564 miliárd USD, zatiaľ čo príjmy do rozpočtu 262 miliárd USD. V prípade príjmov to znamená prepad o 54 %, klesli však aj výdavky Washingtonu, a to o 10 %.



Za 10 mesiacov súčasného rozpočtového roka 2020/2021, ktorý sa skončí v septembri, dosiahol rozpočtový schodok USA 2,54 bilióna USD. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho rozpočtového roka to znamená pokles o 10 %. Za 10 mesiacov roka 2019/2020 dosiahol deficit rekordných takmer 2,81 bilióna USD.



Pod nižšie výdavky štátu a pokles deficitu za 10-mesačné obdobie sa podľa predstaviteľov ministerstva financií podpísalo zníženie niektorých vládnych výdavkov. Išlo najmä o výdavky v rámci programov na pomoc nezamestnaným.