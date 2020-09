Rozpočtový deficit USA vyšiel za 11 mesiacov na rekordné 3 bilióny USD

Washington 11. septembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu vyhnala rozpočtový deficit Spojených štátov za 11 mesiacov súčasného fiškálneho roka na rekordnú hodnotu viac než 3 bilióny USD. Uviedlo to v piatok americké ministerstvo financií.



Celkový rozpočtový schodok za 11 mesiacov fiškálneho roka 2019/2020, ktorý sa skončí 30. septembra, dosiahol 3,007 bilióna USD (2,54 bilióna eur). To je takmer trojnásobok schodku v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho fiškálneho roka, za ktoré deficit dosiahol 1,067 bilióna USD. Pod prudký rast deficitu sa podpísala pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené výdavky vlády s cieľom pomôcť firmám a obyvateľom poškodeným karanténnymi opatreniami.



Za samotný august dosiahol schodok 200 miliárd USD. To je rovnaká hodnota ako v auguste minulého roka a nižšia, než očakávali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali so schodkom 245 miliárd USD. K nečakane lepším údajom za august však prispelo presunutie dávok v hodnote 55 miliárd USD do júla, pretože začiatok augusta pripadol na víkend.



Doterajší 11-mesačný rekord v oblasti deficitu pripadol na rok 2009, keď ekonomiky zápasili so svetovou finančnou krízou. Za obdobie od októbra 2008 do konca augusta 2009 zaznamenali USA rozpočtový schodok na úrovni 1,37 bilióna USD. Za celý fiškálny rok 2008/2009 dosiahol deficit 1,4 bilióna USD, čo predstavuje doterajší rekord.



(1 EUR = 1,1854 USD)