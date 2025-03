Rozpočtový deficit USA vzrástol za 5 mesiacov na rekordnú úroveň

Washington 13. marca (TASR) - Rozpočtový deficit Spojených štátov za prvých päť mesiacov rozpočtového roka 2024/2025 vzrástol na rekordných takmer 1,15 bilióna USD. Uviedlo to tento týždeň americké ministerstvo financií. Za február, čo bol prvý celý mesiac Donalda Trumpa vo funkcii prezidenta, vzrástol deficit medziročne o 4 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Schodok amerického rozpočtu za obdobie od októbra 2024 do konca februára 2025, ktorý zahrnoval takmer štyri mesiace mandátu predchádzajúceho prezidenta Joea Bidena, dosiahol 1,147 bilióna USD (1,06 bilióna eur). To je nový rekord, ktorý prekonal pôvodný rekord za prvých päť mesiacov rozpočtového roka 2020/2021 o 100 miliárd USD. Vtedajšie obdobie pritom poznačila pandémia nového koronavírusu, ktorá obmedzila príjmy do štátneho rozpočtu a, naopak, zvýšila výdavky na podporu domácností a firiem.



K zmene vo vývoji schodku nedošlo ani po nástupe nového prezidenta Donalda Trumpa. Vo februári tohto roka (Trump do funkcie nastúpil 20. januára) vzrástol deficit medziročne o 11 miliárd USD (4 %) na 307 miliárd USD. Dôvodom bol rast výdavkov na rekordnú úroveň, ktorá vysoko prekonala objem príjmov, aj keď aj tie zaznamenali nový rekord.



Príjmy do rozpočtu USA dosiahli vo februári 296 miliárd USD, čo pre tento mesiac znamená nové maximum. V porovnaní s februárom minulého roka sa zvýšili o 9 %. Avšak výdavky vzrástli o 6 % na rovnako rekordnú úroveň, ktorá predstavovala 603 miliárd USD.



Po úprave o kalendárne vplyvy dosiahol rozpočtový schodok za mesiac február 311 miliárd USD. To je rovnaká hodnota ako vo februári 2021, ktorá predstavovala doterajší rekord. Vtedy rozpočet negatívne ovplyvňovala pandémia nového koronavírusu.



Vývoj rozpočtu skritizoval Výbor pre zodpovedný federálny rozpočet. Ako povedala šéfka výboru Maya MacGuineasová, neprešla ani prvá polovica rozpočtového roka a USA nezaznamenali žiadny pokrok v aktivitách, ktoré by mali dostať prudko rastúci dlh pod kontrolu.



Za päť mesiacov rozpočtového roka, ktorý sa začal v októbri, vzrástli príjmy do štátneho rozpočtu medziročne o 2 % na rekordných 1,892 bilióna USD. Na druhej strane sa výdavky zvýšili o 13 % na rovnako rekordných 3,039 bilióna USD.



(1 EUR = 1,083 USD)