Rozpočtový deficit USA za fiškálny rok 2024/2025 klesol
Vývoj rozpočtového schodku ovplyvnili najmä zvýšené dovozné clá a zníženie výdavkov vlády na vzdelávanie.
Autor TASR
Washington 17. októbra (TASR) - Rozpočtový deficit USA zaznamenal za minulý fiškálny rok pokles, pričom rozsah poklesu výrazne prekonal predbežné odhady ministerstva financií. Vývoj rozpočtového schodku ovplyvnili najmä zvýšené dovozné clá a zníženie výdavkov vlády na vzdelávanie. Informovala o tom agentúra Reuters.
Americké ministerstvo financií oznámilo, že rozpočtový deficit Spojených štátov dosiahol za fiškálny rok 2024/2025, ktorý sa skončil v septembri, 1,775 bilióna USD (1,523 bilióna eur). Oproti predchádzajúcemu fiškálnemu roku to predstavuje pokles o 41 miliárd USD.
Vývoj schodku štátneho rozpočtu výrazne ovplyvnili zvýšené príjmy do rozpočtu z nových dovozných ciel, ktoré zaviedol voči obchodným partnerom americký prezident Donald Trump, ako aj znížené výdavky na vzdelanie. Tie pomohli kompenzovať vyššie výdavky na zdravotníctvo, penzijné programy a na obsluhu dlhu. Rozpočtový deficit USA tak zaznamenal prvý pokles od roku 2022.
Deficit je zároveň výrazne nižší, než na aký poukazoval minister financií Scott Bessent začiatkom októbra. Bessent pred zhruba desiatimi dňami oznámil, že deficit oproti predchádzajúcemu fiškálnemu roku klesol iba o osem miliárd dolárov.
Rozpočet podporili rekordné čisté príjmy z ciel, ktoré dosiahli 195 miliárd USD. Oproti predchádzajúcemu fiškálnemu roku sa tak zvýšili o 118 miliárd USD. Aj za samotný september zaznamenali príjmy z ciel rekordnú úroveň, keď dosiahli 29,7 miliardy USD. Na porovnanie, v septembri 2024 zaznamenali USA colné príjmy v celkovej výške 7,3 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1649 USD)
