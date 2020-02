Rozpočtový prebytok Británie bol v januári omnoho nižší, než sa čakalo

Londýn 21. februára (TASR) - Británia zaznamenala v januári omnoho menší než očakávaný rozpočtový prebytok. Zatiaľ čo sa očakávalo, že prekoná 11 miliárd libier, predstavoval menej než 10 miliárd libier.



Ako informoval britský štatistický úrad ONS, rozpočtový prebytok Británie dosiahol v januári 9,813 miliardy libier (11,70 miliardy eur). V porovnaní s januárom minulého roka to znamená pokles o 18 %.



Prebytok je nižší aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorých oslovila agentúra Reuters. Tí očakávali, že prebytok rozpočtu dosiahne v januári 11,3 miliardy libier. Január zvyčajne patrí k prebytkovým mesiacom, čo vyplýva z harmonogramu výberu daní.



Prebytok bol nižší čiastočne v dôsledku poklesu príjmov z firemných daní. Navyše, výdavky sa oproti januáru minulého roka zvýšili, najmä vďaka vyšším výdavkom na zdravotníctvo.



Do rozpočtu Európskej únie zaplatila Británia v prvom mesiaci roka 2,1 miliardy libier. V porovnaní s januárom minulého roka to bolo o 1,1 miliardy libier viac.



ONS zároveň uviedol, že za prvých 10 mesiacov súčasného fiškálneho roka 2019/2020, ktorý sa skončí v marci, zaznamenala Británia rozpočtový deficit 44,8 miliardy libier. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho fiškálneho roka to znamená rast takmer o 15 %.



(1 EUR = 0,83840 GBP)