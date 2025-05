Rozpočtový prebytok USA vzrástol v apríli takmer o štvrtinu

Washington 13. mája (TASR) - Spojené štáty zaznamenali v apríli rast rozpočtového prebytku o takmer štvrtinu, k čomu prispeli vyššie príjmy z daní, ako aj rekordné príjmy z ciel. Údaje amerického ministerstva financií zverejnili agentúra Reuters a portál spravodajskej televízie CNBC.



USA vykázali za mesiac apríl rozpočtový prebytok na úrovni 258,4 miliardy USD (232,54 miliardy eur). To je o 23 % viac než za rovnaký mesiac minulého roka.



Ministerstvo uviedlo, že iba príjmy z ciel dosiahli v apríli 16,3 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená zvýšenie o 9 miliárd USD a výrazne vyšší objem, než predstavoval doterajší rekord. Ten zaznamenali USA pred dvomi rokmi, keď rozpočtový prebytok predstavoval 9,6 miliardy USD.



K prudkému rastu príjmov USA z ciel došlo v mesiaci, v ktorom americký prezident Donald Trump uvalil na čínsky tovar dovozné clá vo výške až 145 %. Zároveň na tovar z ostatných krajín zaviedol plošné clo na úrovni 10 %. Na druhej strane, Trump v apríli tvrdil, že USA vyberajú na clách denne okolo 2 miliárd USD. Údaje však ukázali, že denný výber predstavoval približne 0,5 miliardy USD.



Za sedem mesiacov rozpočtového roka, ktorý sa začal v októbri, zaznamenali Spojené štáty príjmy z ciel na úrovni 63 miliárd USD. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho rozpočtového roka to bolo 48 miliárd USD.



V nasledujúcom období sa však počíta s ich poklesom, keďže cez víkend sa USA a Čína dohodli na výraznom znížení vzájomných dovozných ciel. USA znížia na 90 dní clá na čínske produkty zo 145 % na 30 % a Čína na tovary z USA zo 125 % na 10 %.



Za sedem mesiacov rozpočtového roka 2024/2025 však USA vykázali vysoký deficit, zhruba o štvrtinu vyšší než za rovnaké obdobie predchádzajúceho rozpočtového roka. Schodok rozpočtu dosiahol 1,05 bilióna USD, zhruba o 194 miliárd USD viac než za sedem mesiacov rozpočtového roka 2023/2024.



(1 EUR = 1,1112 USD)