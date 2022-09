Rozpočtový schodok Británie dosiahol v auguste takmer 12 mld. libier

Londýn 21. septembra (TASR) - Británia vykázala v auguste rozpočtový schodok takmer 12 miliárd libier. To je omnoho viac, než očakávali ekonómovia aj Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR), a to napriek výraznému zvýšeniu príjmov z daní. Dôvodom sú rekordné náklady na obsluhu dlhu. Informoval o tom server RTTNews, ktorý zverejnil údaje britského štatistického úradu.



Rozpočtový schodok dosiahol v auguste 11,8 miliardy libier (13,50 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 2,6 miliardy libier.



Na druhej strane, deficit bol o 5,8 miliardy libier vyšší, než predpokladal OBR. Ten odhadoval schodok rozpočtu v auguste na úrovni 6 miliárd libier. Vyšší bol aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí počítali s deficitom na úrovni 8,45 miliardy libier.



Pod vysoký schodok sa podpísalo zvýšenie nákladov na obsluhu dlhu v dôsledku inflácie. Náklady vzrástli v auguste o 1,5 miliardy na 8,2 miliardy libier, čo je najvyššia hodnota pre mesiac august od začatia evidovania príslušných údajov v apríli 1997.



(1 EUR = 0,87395 GBP)