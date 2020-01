Rozpočtový schodok Británie v decembri nečakane klesol

Londýn 22. januára (TASR) - Británia zaznamenala v závere roka 2019 nečakaný pokles rozpočtového schodku. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje britského štatistického úradu. Za deväť mesiacov súčasného fiškálneho roka sa však schodok zvýšil.



Britský rozpočtový deficit dosiahol v decembri 4,765 miliardy libier (5,60 miliardy eur), zatiaľ čo v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka to bolo 4,981 miliardy libier. Výsledok prekvapil ekonómov, ktorí počítali s rastom schodku na približne 5,2 miliardy libier.



Za deväť mesiacov fiškálneho roka 2019/2020 (od apríla do konca decembra) však schodok dosiahol 54,6 miliardy libier. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka zaznamenala Británia rozpočtový deficit 50,6 miliardy libier.



(1 EUR = 0,85030 GBP)