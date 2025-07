Rozpočtový schodok Británie v júni vzrástol, výrazne prekonal odhady

Londýn 22. júla (TASR) - Rozpočtový deficit Británie sa v júni v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil, pričom výrazne prekonal odhady britského Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Za rastom deficitu je najmä inflácia, ktorá zvýšila náklady štátu na obsluhu dlhu. To zároveň posilňuje očakávania, že vláda bude nútená ku koncu roka prísť s ďalším zvýšením daní. Informovali o tom agentúra Reuters a portál denníka The Guardian.



Rozpočtový deficit Británie dosiahol v júni 20,7 miliardy libier (23,91 miliardy eur). To znamená medziročný rast schodku o 6,6 miliardy libier a o 3,6 miliardy libier vyšší deficit, než vo svojej prognóze pred štyrmi mesiacmi predpokladal OBR. Zároveň je to druhý najvyšší júnový deficit od začiatku zverejňovania príslušných údajov v roku 1993.



OBR však svoju prognózu zverejnil v marci, predtým, než v apríli inflácia zaznamenala výrazné zrýchlenie. V marci predstavovala 2,6 %, následne v apríli 3,5 %. To sa odrazilo na nákladoch Británie na obsluhu dlhu.



Od začiatku fiškálneho roka 2025/2026, ktorý sa začal v apríli, dosiahol rozpočtový schodok Británie 57,8 miliardy libier. Deficit je tak o 7,5 miliardy libier vyšší než za prvé tri mesiace fiškálneho roka 2024/2025.



Navyše, inflácia sa v júni opäť zrýchlila. Dosiahla 3,6 %, čo je najvyššia úroveň inflácie v krajine od januára minulého roka. To ešte zvýši tlak na obsluhu dlhu a podľa analytikov bude ministerka financií pri predkladaní návrhu rozpočtu na jeseň musieť prísť s ďalším výrazným zvyšovaním daní, ak chce splniť svoj cieľ a stabilizovať verejné financie.



(1 EUR = 0,8656 GBP)